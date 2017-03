VfB Stuttgart gegen VfL Bochum Diese Spieler haben für beide Clubs gekickt

Von den 10. März 2017 - 06:00 Uhr

Egal ob Simon Terodde, Yildiray Bastürk oder Thorsten Legat: Wenn der VfB Stuttgart auf den VfL Bochum trifft, stehen viele Akteure auf dem Platz, die auch schon das Trikot des Gegners trugen.





Stuttgart - Freitagabend, Flutlicht, Mercedes-Benz-Arena: Der VfB Stuttgart trifft auf den VfL Bochum (18.30 Uhr/Sky). Es sind zwei Vereine mit großer Historie. Auf dem Feld werden einige Akteure stehen, dessen Wege sich in der Vergangenheit bereits kreuzten.

Für den Top-Torjäger Simon Terodde und Sturmpartner Daniel Ginczek ist es ein Wiedersehen mit den alten Kollegen aus Bochum. Die Abwehrspieler Tim Hoogland und Stefano Celozzi sowie die Flügelspieler Kevin Stöger treffen auf den Ex-Verein.

Simon Terodde: 15 Tore in 22 Spielen kann der Mittelstürmer in dieser Spielzeit bereits vorweisen. Sofort hat sich der Torjäger im Team von Hannes Wolf etabliert und trägt einen großen Anteil an der derzeitigen Tabellenführung der Schwaben. Gerne würde Terodde am Freitag gegen seine alten Teamkollegen treffen. Denn vor der Saison verließ er zum großen Bedauern der Bochumer das Ruhrgebiet. 47 Tore in 72 Einsätzen untermauern Teroddes Abschlussqualitäten.

Daniel Ginczek ist bereits in seiner dritten Spielzeit für den VfB am Ball. Dem endgültigen Durchbruch beim VfB standen mehrere schwere Knieverletzungen im Wege. Am Montag kam er zu einem Kurzeinsatz gegen Braunschweig. Auch am Freitag hofft Ginczek gegen seine alten Kollegen auf weitere Spielminuten. Bislang sammelte er 34 Einsätze (11 Tore) sowie 5 Spiele für die zweite Mannschaft (5 Tore).

Celozzi und Stöger fallen vorraussichtlich verletzungsbedingt aus. Bereits zuvor wechselten einige Spieler im Profifußball die Seiten. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Vor der Partie gegen den VfL Bochum am Freitagabend stehen dem VfB so gut wie alle Ressourcen zur Verfügung. Trainer Hannes Wolf kündigte an, den Franzosen Pavard von Beginn an in die Abwehr zu stellen. Derweil warnt der gebürtige Bochumer vor den Stärken des VfL.

