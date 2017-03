VfB Stuttgart gegen VfL Bochum Alles Wissenswerte zum VfB-Spiel

Von red 10. März 2017 - 11:23 Uhr

Der Ex-Stuttgarter Kevin Stöger setzt sich gegen Takuma Asano durch.Foto: Pressefoto Baumann

24. Spieltag in der zweiten Bundesliga, der Spitzenreiter VfB Stuttgart hat den VfL Bochum zu Gast. Wir haben alles rund um die Partie gesammelt.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist aktuell Tabellenführer der zweiten Liga. Am 24. Spieltag will das Wolfsrudel den Vorsprung wenn möglich ausbauen. Gegner ist der VfL Bochum, über 45000 Zuschauer werden den würdigen Rahmen für die Partie unter Flutlicht bilden. Anstoß in der Stuttgarter Arena ist um 18.30 Uhr. Alles Wissenwerte rund um die Partie haben wir kompakt zusammengefasst.

