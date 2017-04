VfB Stuttgart gegen Union Berlin Das sagen Wolf, Dietrich und Gentner

Von red 21. April 2017 - 13:38 Uhr

Hannes Wolf und der VfB Stuttgart treffen auf Union Berlin.Foto: Pressefoto Baumann

Am 30. Spieltag der zweiten Liga trifft der VfB Stuttgart auf Union Berlin. Vor dem Spiel äußerten sich Hannes Wolf, Wolfgang Dietrich und Christian Gentner.

Stuttgart - Noch fünf Spiele sind in dieser Saison für den VfB Stuttgart zu absolvieren. Den Auftakt in die Spiele um den Aufstieg macht das kommende Heimspiel gegen Union Berlin. Am Montagabend (20.15 Uhr) wird die Stuttgarter Arena nahezu ausverkauft sein.

Vor dem Spiel stellte sich Trainer Hannes Wolf in der obligatorischen Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter. Auch Präsident Wolfgang Dietrich und Kapitän Christian Gentner waren mit dabei.

Hier gibt es die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen.