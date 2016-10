VfB Stuttgart gegen TSV 1860 München Ginczek-Comeback: „Orgasmen in der Timeline“

Von Jonas Schöll 21. Oktober 2016 - 12:07 Uhr

Daniel Ginczek freut sich über seine VfB-Rückkehr.Foto: Screenshot Instagram/danielginczek_official

Diese Nachricht lässt die Herzen vieler Fans des VfB Stuttgart höher schlagen: Daniel Ginczek kehrt für das Spiel gegen den TSV 1860 München in den Kader zurück. Das Netz feiert die Rückkehr des Angreifers.

Stuttgart - Riesenfreude bei den Fans des VfB Stuttgart: Nach achtmonatiger Leidenszeit kehrt Angreifer Daniel Ginczek in den Kader für das Heimspiel der Schwaben gegen die Münchner Löwen am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) zurück.

Mehr zum Thema

Erst vor wenigen Wochen war der 25-Jährige nach überstandenem Kreuzbandriss im linken Knie ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Im Netz fiebern die VfB-Anhänger dem Comeback des Publikumslieblings entgegen.

Doch auch bei Daniel Ginczek selbst ist die Freude groß. Auf Instagram postet der Stürmer ein Foto von sich im VfB-Dress vor einem Boxring. „Morgen steige ich wieder in den Ring! Wow ich weiß gar nicht was ich sagen soll!“, schreibt er dazu. „Danke an alle, die mich dabei unterstützt haben! Ich bin einfach sprachlos. So ein langer Weg und nun ist es endlich soweit.“

Auch der VfB Stuttgart brachte die Vorfreude über Ginczeks Comeback im Netz via Kurznachrichtendienst Twitter zum Ausdruck.

Ginczek wird aller Voraussicht nach erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen. Viele Fans hoffen dennoch, dass es bei dem Angreifer für ein paar Minuten Stadionluft reichen könnte. Insbesondere freuen sich die Anhänger auf einen möglichen gemeinsamen Einsatz mit Simon Terodde. Denn mit der Rückkehr von Terodde steht Hannes Wolf eine weitere Option für die Offensive der Roten zur Verfügung.

@VfB Ginczek!! Jaaaaa! Hoffentlich ein paar Minuten am Ende im Einsatz! Hat er sich verdient!!! — Alessandro W. (@alessandro_195) October 20, 2016

Und alle #VfB-Fans morgen so: "Ginczek, Terodde - your defence is terrified" #VfBM60— Markus Merz (@merzerrama) October 20, 2016

@VfB terodde aufjedenfall, GINCZEK wäre zu geil — Lara. (@_lxra_x) October 20, 2016

Doch ob es nun zu einem Einsatz kommt oder nicht – bei den meisten Fans löst schon die einfache Nachricht über die Rückkehr Ginczeks pure Extase aus:

Ginczek im Kader - Orgasmen in der Timeline. #VfB— Seriouz (@SeriouzRH) October 20, 2016

#Ginczek kommt morgen in der 85. Minute rein und macht in der 92. Minute das 2:1. Fänd ich ziemlich gut, glaub ich. #VfB— Ute Lochner (@Aleksch1893) October 20, 2016

O M G ! Ginczek steht im Kader gegen Sechzig. Wir werden Europameister und Weltmeister!!!!11111



Kommt mal wieder runter...#VfBM60#VfB — ᶠˡᵒ (@flocaputmundi) October 20, 2016

Einige Fans äußern aber auch Bedenken, dass die Rückkehr Ginczeks womöglich zu früh kommt:

Puh, letztes Mal hatte man #Ginczek auch zunächst zu schnell eingesetzt. Bin sehr skeptisch. #VfB— Daniel (@Daniel__1893) October 20, 2016

Damit hätt ich nicht gerechnet. Hoffentlich jetzt in kleinen Schritten Richtung Startelf und nicht zu viel riskieren #Ginczek #VfB #VfBM60— Problemziege (@DerZiegenkoenig) October 20, 2016

#Ginczek und #Terodde offenbar BEIDE wieder im Kader. Macht bitte keinen Scheiß.. lieber später als zu früh. Siehe Kevin. #VfB #VfB1860— Ute Lochner (@Aleksch1893) October 20, 2016