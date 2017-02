VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen Premiere bei der Aufstellung

Von red 12. Februar 2017 - 12:34 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt den SV Sandhausen: Gegen den Tabellensechsten präsentiert VfB-Trainer Hannes Wolf eine Premiere bei der Aufstellung.





Stuttgart - Am 20. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (13.30 Uhr) im Derby die Nordbadener vom SV Sandhausen. Gegen den Tabellensechsten erleben die Fans des Liga-Spitzenreiters eine Premiere. Denn erstmals unter der Leitung von Cheftrainer Hannes Wolf tritt der VfB in derselben Aufstellung an wie im Spiel zuvor, also beim 2:0-Heimsieg am vergangenen Montag gegen Fortuna Düsseldorf.

Hier geht es zum Liveticker zum Spiel VfB Stuttgart gegen Sandhausen.

Im Tor steht wie gewohnt der Australier Mitch Langerak. Davor bilden Kevin Großkreutz, Timo Baumgartl, Marcin Kaminski und Emiliano Insua die Viererkette. Auf der Position des Staubsaugers vor der Abwehr spielt Anto Grgic, während die offensive Viererkette von Carlos Mané, Christian Gentner, Takuma Asano und Julian Green gebildet wird. Ganz vorne stürmt Simon Terodde.

