VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen Liveticker: Sandhausen zu Gast beim VfB

Von red 12. Februar 2017 - 10:00 Uhr

Erzielte im Hinspiel das wichtige 2:0: Christian Gentner.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart will gegen den SV Sandhausen den dritten Sieg in Folge. Wir begleiten die Partie in der Stuttgarter Arena mit einem Liveticker.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann seinen optimalen Jahresauftakt (zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor) gegen den SV Sandhausen vergolden. Die Kurpfälzer sind zum ersten Mal überhaupt zu Gast in der Stuttgarter Arena.

Wir haben uns für die Partie wieder Unterstützung ins Boot geholt – Andreas Zweigle vom Blog www.vertikalpass.de wir das Spiel mit einem Liveticker begleiten. Los geht es um 13.30 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist René Rohde.