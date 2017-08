VfB Stuttgart gegen Real Betis Sevilla Gentner nicht in der Startelf, Badstuber fehlt

Von red 06. August 2017 - 14:02 Uhr

Christian Gentner: Der Kapitän des VfB Stuttgart steht nicht in der Startelf im Spiel gegen Real Betis Sevilla. Foto: Pressefoto Baumann

Gegen den spanischen Erstligisten Real Betis Sevilla steigt für den VfB Stuttgart die Generalprobe für die Bundesliga. Die Startelf von VfB-Coach Hannes Wolf bietet einige Überraschungen.

Stuttgart - Im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Real Betis Sevilla verzichtet der VfB Stuttgart auf seinen Kapitän Christian Gentner in der Startelf. Auch Neuzugang Holger Badstuber ist nicht bei der Partie an diesem Sonntag in Reutlingen (Spielbeginn ist um 14.30 Uhr/Sport 1) dabei. „Unser Neuzugang absolviert eine individuelle Trainingseinheit in Stuttgart“, teilte der Club mit dem roten Brustring vor Spielbeginn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

In der Startelf setzt VfB-Coach Hannes Wolf auf Neuzugang Ron-Robert Zieler im Tor. Im Sturm spielen die Torjäger Simon Terodde und Daniel Ginczek gemeinsam. Terodde wird in der Partie zudem die Kapitänsbinde von Christian Gentner übernehmen. Ferner auf dem Feld stehen: Insua, Baumgartl, Brekalo, Akolo, Pavard, Ofori, Burnic und Kaminski.

Gegen das Team aus Andalusien soll der letzte Feinschliff vor der Pokal-Begegnung in einer Woche gegen Energie Cottbus erfolgen.