VfB Stuttgart gegen Mainz 05 Liveticker: Erstes Saisonheimspiel für den VfB

Von red 26. August 2017 - 11:00 Uhr

Hannes Wolf und der VfB Stuttgart haben am Samstag den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Wir tickern die Begegnung live. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FSV Mainz 05 am Samstag um 15.30 Uhr. Wir sind vor Ort und tickern live aus dem Stuttgart Stadion.

Stuttgart - Über 50.000 Zuschauer im Stadion, bestes Wetter, Karawane Cannstatt – keine Frage, die Vorzeichen vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart seit Mai 2016 stehen gut. Trainer Hannes Wolf hat bis auf Ginczek, Mané, Ascacibar und Insua alle Spieler zur Verfügung.

Wie auch der VfB ist Gegner Mainz 05 mit einer Niederlage in der Vorwoche in die Saison gestartet. Beide Mannschaften sind also bereits unter Zugzwang, um nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten. Wir sind im Stadion und tickern live.