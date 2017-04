VfB Stuttgart gegen Karlsruher SC Diesen Kader schickt Wolf ins Derby-Rennen

Von red 08. April 2017 - 15:54 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntag den Karlsruher SC zum Derby. Mit welchem Kader VfB-Coach Hannes Wolf die drei Punkte in Stuttgart behalten will, erfahren Sie in der Bildergalerie.





Stuttgart - Am Sonntag steht es an: Das heiß ersehnte Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC.

Zum Abschluss der englischen Woche, in der die Schwaben bislang lediglich zwei Unentschieden holen konnten, muss Trainer Hannes Wolf neben dem Langzeitverletzten Carlos Mané auch auf Anto Grgic verzichten, den muskuläre Probleme plagen.

Eine kleine Überraschung ist es, dass Wolf auf Tobias Werner verzichtet. Welche Spieler für Grgic und Werner in den Kader rücken, erfahren Sie in der Bildergalerie – klicken Sie sich durch!

