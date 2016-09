VfB Stuttgart gegen Kaiserslautern VfB-Liveticker vom Betzenberg

Von red 17. September 2016 - 12:54 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am 5. Spieltag der 2. Bundesliga die Auswärtsaufgabe 1. FC Kaiserslautern vor der Brust. Die Begegnung in unserem Liveticker.

Kaiserslautern - Der VfB Stuttgart ist am 5. Spieltag in der 2. Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Das Interimstrainergespann Olaf Janßen, Andreas Hinkel und Heiko Gerber hat einen schlagkräftigen Kader nominiert, der den dritten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen soll. Verzichten muss man lediglich auf den sich immer noch in der Reha befindlichen Daniel Ginczek.

Der Gegner steht im Gegensatz zum VfB noch mehr unter Druck. Kaiserslautern ist Tabellenletzter und der gebürtige Stuttgarter Tayfun Korkut, der die "Roten Teufel" trainiert, spürt schon ordentlich Gegenwind. Wir sind für Sie vor Ort und tickern die Partie aus dem Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg live ab 13 Uhr.