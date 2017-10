VfB Stuttgart gegen Kaiserslautern Der Pokal hat seine eigenen Gesetze

Von Sebastian Rose 26. Oktober 2017 - 08:37 Uhr

Der VfB Stuttgart darf sich über seinen Sieg freuen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart kommt tatsächlich zu seinem zweiten Auswärtssieg der Saison – nach dem Sieg in Cottbus in der ersten Pokalrunde. Unser Rückblick auf die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen VfB Stuttgart in bewegten Bildern.

Stuttgart - Das Team aus Kaiserslautern ist letzter der zweiten Liga. Und für Neu-Coach Jeff Strasser hat der Klassenerhalt oberste Priorität. Deswegen schickte er im Pokalspiel gegen den VfB auch nur eine B-Elf auf den Platz. Eine B-Elf, die nach sieben Minuten und einem krassen Fehler von Benjamin Pavard mit 1:0 in Führung ging.

Mehr zum Thema

Zum Glück konnte Daniel Ginczek dieses Missgeschick schon 14 Minuten später korrigieren. Wobei die Stuttgarter Fans sicherlich nicht unglücklich waren, dass der Videobeweis im DFB-Pokal erst ab dem Viertelfinale eingesetzt wird. Denn ob das Foul an Asano wirklich im Strafraum stattfand?

Doch erstaunlicherweise war der Treffer nicht der Startschuss zu einem souveränen Auswärtssieg. Der VfB blieb in der Defensive wackelig; die B-Elf der Lauterer war weiterhin gefährlich. Dementsprechend sah es im Stuttgarter Strafraum oft aus:

In der 57. Minute wechselte Hannes Wolf: Simon Terodde für Holger Badstuber. Ein interessanter, offensiver Wechsel. Doch leider nicht nur aus taktischen Gründen, denn offenbar musste der Innenverteidiger verletzungsbedingt raus.