VfB Stuttgart gegen Hannover 96 „Ich hätte mich gefreut, wenn die Zuschauer mich überrascht hätten“

Von Philipp Maisel 12. Dezember 2016 - 23:07 Uhr

Im Spitzenspiel des Zweitligaspieltags konnte der VfB Stuttgart gegen Hannover 96 nicht gewinnen. Stuttgart gab die Führung aus der Hand und verlor am Ende mit 1:2. Nach der Partie haben sich die Akteure zum Spiel geäußert.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart konnte das mit Spannung erwartete Duell gegen Mitabsteiger Hannover 96 nicht gewinnen. 1:2 hieß es am Ende vor gut 47.000 Zuschauern in der Stuttgarter Arena. Die frühe Führung durch Simon Terodde (12.) reichte den Stuttgartern nicht, Martin Harnik und Felix Klaus drehten die Partie. Der VfB konnte nur phasenweise überzeugen. Hinterher äußerten sich die Spieler und Verantwortlichen zur Partie. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

VfB-Trainer Hannes Wolf: „Wir haben gut in die Partie gefunden, doch Hannover hat dann das Spiel dominiert. Das 1:1 zur Pause war glücklich für uns. Die zweite Hälfte geht an uns, wir haben kaum mehr etwas zugelassen. In der 88. Minute hatten wir dann eine bittere Situation gegen uns, das war eine ganze Fehlerkette. Mitch Langerak hört leider auf zu spielen, Marcin Kaminski rutscht zu allem Unglück auch noch aus. Das ist eben auch Teil des Spiels, nicht alles ins planbar.“

H96-Trainer Daniel Stendel: „Es war ein hochintensives Spiel und toll für alle, die es von außen sehen durften. Wir wollten mutig sein und nach vorne spielen, das ist uns gelungen. Es war klasse, wie die Mannschaft das frühe Gegentor weggesteckt hat. Beide Mannschaften konnten den Siegtreffer erzielen, wir hatten das glücklichere Ende für uns.

VfB-Torhüter Mitch Langerak: „Ich habe aufgehört weil ich dachte es gibt Elfmeter. Ich habe den Gegenspieler am Fuß getroffen.“

VfB-Spieler Timo Baumgartl:„Wir sind in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gekommen. Dann haben wir das System umgestellt und es sah etwas besser aus. Das Gegentor darf dennoch nicht passieren. Wir wussten, dass Hannover gut nach vorne verteidigt und wollten diese Räume ausnutzen. Das ist nur bedingt gelungen. Wir wissen, dass wir besser spielen müssen. Daran gilt es zu arbeiten.“

VfB-Spieler Timo Baumgartl zu seiner Roten Karte: „Ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen, er sagt, er muss die Karte geben. Der Spieler köpft mir den Ball gegen die Hand. Ich bin nicht böse auf den Schiedsrichter.“

VfB-Spieler Timo Baumgartl: „Wir haben genug Jungs, die in meine Rolle schlüpfen können. Es geht nicht um den Einzelnen, sondern ums Team. Wir wollen jedes Heimspiel gewinnen, das ist unsere Mentalität. Diese Mal ging der Schuss nach hinten los, aber so ist eben Fußball.“

H96-Stürmer Martin Harnik: „Auf die Pfiffe der Zuschauer war ich eingestellt. Ich hätte mich gefreut, wenn sie mich überrascht hätten. Andererseits wäre es ja auch schade, wenn ich hier gar keine Spuren hinterlassen hätte.“

VfB-Sportchef Jan Schindelmeiser: „Eine sehr bittere Niederlage, die aber Gründe hat. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt.“

H96-Präsident Martin Kind: „Ein Unentschieden hätte ich sofort unterschrieben. Dass es nun drei Punkte geworden sind, freut uns natürlich sehr, auch wenn es ein glücklicher Sieg war.“

