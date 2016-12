VfB Stuttgart gegen Hannover 96 Pressekonferenz im Liveticker zum Nachlesen

Von red 09. Dezember 2016 - 13:39 Uhr

Die Pressekonferenz mit Trainer Hannes Wolf im Liveticker.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB empfängt an diesem Montag (20.15 Uhr) Hannover 96 zum Topspiel in der 2. Bundesliga. Den Verlauf der Pressekonferenz vor dem Spiel können Sie Liveticker nachlesen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Montag (20.15 Uhr/Liveticker) den Mitabsteiger Hannover 96 in der Mercedes-Benz-Arena. Es ist das Spitzenspiel des 16. Spieltags in der 2. Bundesliga. Der VfB könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen. Bis auf Tobias Werner und Hans Nunoo Sarpei stehen Trainer Hannes Wolf wohl alle Spieler zur Verfügung.

Vor der Partie äußert sich der Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spiel zur Ausgangslage. Wir haben die Pressekonferenz verfolgt. Lesen Sie in unserem Liveticker nach, was Wolf zur anstehenden Partie gesagt hat.