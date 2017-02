VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf „Ob Erster oder Zweiter ist mir im Moment egal“

Von Philipp Maisel 06. Februar 2017 - 23:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat Fortuna Düsseldorf mit 2:0 souverän in die Schranken gewiesen. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Letzlich klar und absolut verdient hat der VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf im Montagabendspiel der zweiten Liga mit 2:0 besiegt. Simon Terodde und Neuzugang Julian Green erzielten die Treffer vor 38200 Zuschauern in der Stuttgarter Arena.

Mehr zum Thema

Während die Fans auf den Rängen schon von der Meisterschaft sangen, äußerten sich die Akteure zurückhaltender. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Hier geht es zur Einzelkritik

Hannes Wolf, Trainer VfB: „Ich bin vor allem mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden, auch insgesamt mit der Abwehrleistung. Die Chancenverwertung hätte besser sein können. Zu kritisieren gibt es lediglich, dass wir in den letzten zwanzig Minuten die Mitte etwas verloren haben, was Düsseldorf Möglichkeiten brachte. Aber ingesamt war das heute schon sehr gut.“

Hannes Wolf zur Leistung von Takuma Asano: „Er spielt es in beide Richtungen sehr konstant. Was ihn, übrigens mehr als mich, gerade stört, ist dass der Ball nicht reingeht. Aber wenn er weiter so spielt wird er bald treffen. Er ist sehr wichtig für uns.“

Friedhelm Funkel, Trainer Fortuna: „Glückwunsch an den VfB zum verdienten Sieg. Heute hat man gesehen, warum Stuttgart Tabellenführer ist. Die Mannschaft verfügt über eine überragende Schnelligkeit und da hatten wir nichts entgegenzusetzen. In der zweiten Halbzeit war es zwar etwas besser, aber ingesamt geht der Sieg absolut in Ordnung. Ich wünsche dem VfB weitere Siege in den nächsten Wochen, damit meine Prognose, dass der VfB aufsteigt, eintritt.“

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser: „Insgesamt war es ein starker Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit. Da hat man gesehen, was die Mannschaft spielen kann. Ei drittes Tor hätte das Spiel abgerundet.“

Julian Green: „Es hat großen Spaß gemacht, Die erste Halbzeit war sehr gut von uns, da hätten wir aber auch das eine oder andere Tor noch machen müssen. Das Anspiel von Anto auf mich war perfekt, ich treffe den Ball dann super. Das freut mich natürlich, weil ich der Mannschaft so helfen konnte. Jetzt schauen wir nur auf uns, wenn wir unsere Leistung bringen, können wir jeden Gegner schlagen.“

Simon Terodde: „Ob Erster oder Zweiter ist mir im Moment egal, wir wollen am Ende der Saison aufsteigen und müssen gegen Sandhausen nachlegen.“

Hier können Sie das Spiel im Liveticker nachlesen. Alles rund um die Helden im Brustring, viele exklusive Eindrücke, Bilder und Videos rund um den VfB gibt es auf unserer Facebookseite.