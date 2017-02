VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf Leichte Entwarnung bei Timo Baumgartl

Von Jürgen Kemmner 03. Februar 2017 - 09:07 Uhr

Timo Baumgartl (re.) vom VfB Stuttgart im Spiel gegen den FC St. Pauli: Duell mit Lennart ThyFoto: dpa

Im Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers wurde der Defensivmann verletzt ausgewechselt – aufatmen beim VfB Stuttgart: Die Verletzung von Timo Baumgartl war wohl nicht ganz so schlimm.

Stuttgart - Es war ein Schreck für VfB-Trainer Hannes Wolf, als Timo Baumgartl im Testspiel gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers (4:0) nach zehn Minuten sich auswechseln lassen musste. Die Adduktoren zwickten, es ging nicht mehr weiter für den 20-Jährigen.

Mehr zum Thema

Wolf schwanten Übles, der Ausfall des Verteidigers für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Montag (20.15 Uhr/Sport 1) hätte den Coach des Fußball-Zweitligisten in ein Personalproblem gestürzt. Der Fußball-Profi wurde sofort untersucht, und am frühen Freitagmorgen gab es eine erste Entwarnung: Die Verletzung sei nicht ganz so schwerwiegend wie zunächst befürchtet – die Wahrscheinlichkeit, dass Timo Baumgartl gegen die Fortuna aus Düsseldorf auflaufen kann, ist anscheinend ziemlich hoch.

Im Training am Freitagvormittag wird der Defensivmann teilnehmen und einen letzte Check absolvieren. Trainer Hannes Wolf wird das ganz genau beobachten und hoffen, dass die Adduktoren von Baumgartl halten ...