VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Holger Badstuber kehrt in die Startelf zurück

Von red/cu 23. September 2017 - 14:34 Uhr

Nach der 0:2-Niederlage unter der Woche bei Borussia Mönchengladbach möchte der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder punkten. Trainer Hannes Wolf hat sein Team auf zwei Positionen verändert.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart will seine Heimserie ausbauen und an diesem Samstag gegen den FC Augsburg den dritten Heimsieg der Saison einfahren. Dazu hatte Trainer Hannes Wolf angekündigt, nicht zu viele Wechsel vorzunehmen.

Zwei sind es aber geworden: Holger Badstuber rückt in das Abwehrzentrum, und Josip Brekalo stürmt über den Flügel. Dafür sitzen Orel Mangala und Takuma Asano auf der Bank – ebenso wie Daniel Ginczek, der nach einer Verletzungspause in den Kader zurückkehrt. In der Startformation wird wohl Benjamin Pavard, der zuletzt in der Abwehr überzeugte, in das Mittelfeld vorrücken.

Mit welchen Spieler Hannes Wolf gegen den FC Augsburg antritt, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

VfB Stuttgart - 1. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle