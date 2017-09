VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Das ist Wolfs Kader für das Spiel gegen Augsburg

22. September 2017

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr) den FC Augsburg am sechsten Bundesligaspieltag. Diese Spieler hat Trainer Hannes Wolf in den Kader berufen.





Stuttgart - Stuttgart gegen Augsburg, da war doch mal was? Richtig, in den letzten Jahren gab es wenig zu holen für den VfB und gleich drei Mal musste danach der VfB-Trainer gehen. Armin Veh, Bruno Labbadia und Alexander Zorniger wurden jeweils nach teils krachenden Niederlagen gegen den FC Augsburg geschasst.

Wolf nimmt es mit Humor

Morgen wird es nicht so weit kommen, so viel steht fest. Trainer Hannes Wolf nahm die Nachfragen zu diesem Umstand auch entsprechend gelassen hin. „Wenn ich die Strömungen im Verein richtig deute, dann wird das nicht passieren. Mindestens ein Spiel bekomme ich danach noch“, sagte er in der Pressekonferenz mit einem breiten Grinsen. Und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Nichtsdestotrotz kommen die Fuggerstädter als Tabellenfünfter und mit entsprechend breiter Brust nach Stuttgart. „Eine gute Mannschaft, die gute Leistungen bisher gezeigt hat. Wir müssen an unser Limit gehen“, so Wolf. Umso besser, dass mit Holger Badstuber und Daniel Ginczek zwei Topspieler in seinen Kader zurückkehren. Beide sind von ihren Blessuren genesen und einsatzbereit.

Welche Spieler Wolf noch in den Kader berufen hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

