VfB-Coach Wolf “Aue zu unterschätzen wäre Wahnsinn“

Von red 05. Mai 2017 - 13:29 Uhr

VfB-Coach Hannes Wolf hat sich am Freitag den Fragen der Medienvertreter zum bevorstehenden Spiel gegen Erzgebirge Aue gestellt. (Archivbild)Foto: dpa

Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntag den FC Erzgebirge Aue zum vorletzten Heimspiel der Saison. VfB-Trainer Hannes Wolf hat sich am Freitagnachmittag vorab in der Pressekonferenz zum Spiel geäußert. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Am Sonntag (13.30 Uhr) steht für den VfB Stuttgart das vorletzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Das Team von Trainer Hannes Wolf empfängt den FC Erzgebirge Aue.

Mit einem Sieg würden die Schwaben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 1. Bundesliga machen.

Wolf hat sich am Freitagnachmittag bei der obligatorischen Pressekonferenz zu der Partie geäußert und die Fragen der Medienvertreter beantwortet.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.