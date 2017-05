VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Aue Liveticker von den Geschehnissen rund um das Spiel

Von red 07. Mai 2017 - 08:30 Uhr

Beim VfB Stuttgart singen sich die Fans für den möglichen Aufstieg warm.Foto: Pressefoto Baumann

Rund um das Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Erzgebirge Aue geht auch das Frühlingsfest zu Ende. In unserem Liveticker halten wir Sie über den Tag in Bad Cannstatt auf dem Laufenden.

Stuttgart - Großkampftag in Bad Cannstatt. Am Sonntag endet in Stuttgart nicht nur das Frühlingsfest, sondern es spielt auch der VfB Stuttgart sein vorletztes Heimspiel dieser Zweitliga-Saison. Gegner ist um 13.30 Uhr der FC Erzgebirge Aue.

Zwar kann der VfB noch nicht endgültig in die 1. Bundesliga zurückkehren, hat allerdings beste Chancen, sich mit einem Sieg eine hervorragende Ausgangsposition zu schaffen.

In unserem Extra-Liveticker berichten wir von den Geschehnissen in Bad Cannstatt rund um das VfB-Spiel und den letzten Tag auf dem Frühlingsfest.