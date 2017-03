VfB Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig „Die Mannschaft lebt“

Von red 06. März 2017 - 23:12 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sich in Braunschweig in Unterzahl ein 1:1 erkämpft. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.





Braunschweig - Beim Montagabendspiel in der zweiten Liga kam der Stuttgart bei Eintracht Braunschweig zu einem 1:1. Carlos Mané und Ken Reichel erzielten die Treffer. Nach der Begegnung äußerten sich alle Beteiligten zur Partie. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht:

„Wir wollten ein gutes Spiel abliefern, das haben wir gemacht. Aber wir haben auch zu viele Fehler gemacht, gerade in den ersten 20 Minuten. Dann sind wir aber reingekommen, unsere Spieler sind besser angelaufen, Hernandez brachte zudem über die Mitte viel Dampf. Nach dem verschossenen Elfmeter hat die Mannschaft viel Moral gezeigt. In der zweiten Halbzeit hast du dann die latente Gefahr des Konters, die war immer zu spüren. Bei allem auf Sieg spielen musst du dann schauen, wie du das verhinderst. Wir sind daher auch mit dem einen Punkt zufrieden, weil wir gegen den Tabellenführer gespielt haben, der hier nächstes Jahr nicht mehr auftreten wird.“

„Wir sind gut in das Spiel reingekommen und haben den ersten Fehler gleich bestraft. Dann haben wir eigentlich gut gekickt, bis wir in das Jahr 2016 zurückgefallen sind. Da haben wir uns in die Pause gerettet. Die zweite Mannschaft fand ich dann fantastisch. Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie die Mannschaft nach der Pause die Bedingungen angenommen hat und hier aufgetreten ist. Wir haben eigentlich keine klare Torchance mehr zugelassen. Insofern sind wir mit dem Punkt nach dem Spielverlauf sehr zufrieden.“

„Wir haben das Spiel etwas unerklärlich aus der Hand gegeben und dann gab es zwei Elfmeter gegen uns, dazu der Platzverweis. Wir haben versucht Fußball zu spielen, was auf diesem seifigen, schlechten Platz natürlich schwierig war. Aber wenn man sieht wie wir uns reingeworfen haben, wie wir gefightet haben dann kann man sagen: Die Mannschaft lebt. Wir sind zufrieden mit dem Punkt.“

Baumgartl zur Leistung von Mitch Langerak:

„Den Elfmeter hält er überragend. Wir wissen, dass er seine Stärken auf der Linie hat. In so einem Spiel kann man nicht alles weg verteidigen und dann ist es gut zu wissen, dass man ihn hinter sich hat.“

Mitch Langerak:

„Das 1:1 ist ein Ergebnis, mit dem wir zwar nicht ganz glücklich, aber doch zufrieden sein können. Wir sind auf eine gute Braunschweiger Mannschaft getroffen, gegen die es nicht einfach ist zu spielen und in Unterzahl noch einmal schwieriger. Elfmetersituationen habe ich teilweise trainiert und hatte beim ersten Strafstoß dann auch das Glück, ihn zu halten.“