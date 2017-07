VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden VfB verliert ersten Test mit Zieler im Tor

Von red 12. Juli 2017 - 20:07 Uhr

Der VfB Stuttgart hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung die ersten Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Dynamo Dresden verlor das Team mit 1:2. Ron-Robert Zieler gab dabei alles andere als ein glückliches Debüt.





Kirchheim - Nach drei intensiven Tagen im Trainingslager in Grassau am Chiemsee wartete auf den VfB Stuttgart an diesem Mittwochabend ein erster Härtetest in der Vorbereitung: Das Testspiel gegen Dynamo Dresden. In Heimstetten bei München musste der VfB auf die angeschlagenen Timo Baumgartl, Josip Brekalo, Orel Mangala und Benjamin Pavard verzichten.

Gegen den Konkurrenten der vergangenen Saison verlor der VfB dann auch prompt mit 1:2. Sein Debüt im VfB-Trikot gab der neue Torhüter Ron-Robert Zieler – und patzte gleich.

