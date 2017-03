VfB-Coach Wolf vor Dresden-Spiel “Wir brauchen jetzt unsere Spieler in Topform“

Der Liveticker von der Pressekonferenz mit VfB-Trainer Hannes Wolf zum Nachlesen.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt nach der Länderspielpause die SG Dynamo Dresden vor vollem Haus. Wir haben die Pressekonferenz vor dem Spiel live getickert.

Stuttgart - An diesem Sonntag kommt es zu einem Leckerbissen für alle Fußballfans – in der zweiten Liga empfängt der VfB Stuttgart die SG Dynamo Dresden. 60.000 Zuschauer werden einen würdigen Rahmen für die Partie bilden. Der VfB Stuttgart will nach nur zwei Punkten aus den letzen drei Spielen mit einem Sieg wieder zurück in die Spur.

Vor der Partie hat sich Trainer Hannes Wolf in der Pressekonferenz am Freitagvormittag zur Lage beim VfB Stuttgart geäußert. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.