VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden Die tolle Choreografie der Ultras

Von red 02. April 2017 - 20:55 Uhr

Nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf der Tribüne ist beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden einiges geboten gewesen. Unser Video zeigt die jüngste Choreografie der Ultras.

Stuttgart - Ein Herzschlag-Unentschieden haben die Profis des VfB Stuttgart am Sonntagmittag erkämpft – nachdem Dresden bereits nach 26 Minuten mit 3:0 in Führung gelegen hatte. Doch am Ende hieß es 3:3. Der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit durch einen von Simon Terodde verwandelten Foul-Elfmeter.

Hatten die Roten ihr Herz in der Hand, weil die jüngste Choreografie der VfB-Fans sie beflügelt hatte? Unser Video zeigt den Auftritt der Ultras in voller Länge – auf das es am Ende der Saison für den Aufstieg reicht. Die Fans sind auf jeden Fall erstligatauglich.

