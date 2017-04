VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden Alle Informationen zum Spiel

Von red/dpa 02. April 2017 - 18:31 Uhr

VfB-Kapitän Christian Gentner feiert Torschütze Simon Terodde.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat die SG Dynamo Dresden zu Gast gehabt und nach einem 0:3-Rückstand noch ein Unentschieden herausgeholt. Wir haben alle Informationen rund um die Partie kompakt zusammengefasst.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist dank einer spektakulären Aufholjagd wieder Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. In einem beeindruckenden Spiel kamen die Schwaben am Sonntag nach einem 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3 gegen Dynamo Dresden und zogen an Union Berlin vorbei auf Rang eins. Nach einem Hattrick von Stefan Kutschke (4., 22., 26./Foulelfmeter) hatte Dresden zwar schon wie der sichere Sieger ausgesehen.

Doch zweimal Simon Terodde mit seinen Saisontoren 16 und 17 (29., 90. +4/Foulelfmeter) sowie Emiliano Insua (75.) glichen vor 58 000 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena noch aus. Die seit vier Spielen sieglosen Stuttgarter, Braunschweig und Berlin haben auf den ersten Plätzen nun alle 50 Punkte.

