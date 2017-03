VfB Stuttgart gegen Dresden Dynamo-Ultras rufen zu Europapokal auf und planen Fanmarsch

Von kap 21. März 2017 - 16:53 Uhr

Die Dresdner Ultras planen für das Spiel beim VfB Stuttgart einen Fanmarsch. (Archivbild)Foto: dpa

Die Partie des VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden schlägt im Vorfeld schon hohe Wellen. Nun haben die Dynamo-Ultras den „Europapokal in der zweiten Liga“ ausgerufen und planen einen Fanmarsch zum Stadion.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag, 2. April, sein Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden austrägt, werden Tausende Dynamo-Fans ihre Mannschaft an den Neckar begleiten.

Mehr zum Thema

Die Unterstützung der Dresdner für ihren Verein soll allerdings schon Stunden vor dem Anpfiff (13.30 Uhr) beginnen. Wie die Dynamo-Ultras nun nämlich auf ihrer Homepage vermeldeten, ist ein Fanmarsch zur Mercedes-Benz-Arena geplant, der um 10 Uhr am Parkplatz Neckarwiesenstraße beginnen soll.

Auf Nachfrage unserer Online-Redaktion gab die Stuttgarter Polizei bekannt, dass ihnen der Sachverhalt bekannt ist und dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, um einen friedlich Ablauf zu garantieren.

Lesen Sie hier: VfB will mit 50.000 Fans das Stadion zur Festung machen

„Europapokal in der zweiten Liga“

Außerdem deklarieren die Dresden-Ultras das Spiel zum „Europapokal in der zweiten Liga“ – in Erinnerung an das Halbfinale im Uefa-Cup der Saison 1988/89, das der VfB im Hinspiel mit 1:0 gewann und im Rückspiel in Dresden durch ein 1:1 ins Finale einzog. Dort scheiterten die Roten dann an Maradonas SSC Neapel.

Für das Dresden-Spiel am 2. April hat der VfB Ende Februar die bis dato gesperrten Bereiche für den Vorverkauf freigegeben. Ziel der Freigabe war es, die Stuttgarter Arena „mit mehr als 50.000 weiß-roten Fans im Rücken zur Festung zu machen“.

Demgegenüber stehen 5900 Dynamo-Fans, wie die Dresdner nun auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt haben: