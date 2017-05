Liveticker zum VfB-Aufstiegsknaller Großer Ansturm beim Public Viewing

Von red 21. Mai 2017 - 12:49 Uhr

Es geht um den Aufstieg und dabei sein ist alles: Seit dem Vormittag strömen die Fans auf den Cannstatter Wasen zum Public Viewing.Foto:

Die Fans strömen schon am Vormittag auf den Cannstatter Wasen zum Public Viewing. Laut Polizei sind es kurz nach Öffnung bereits 10.000, die Einlass begehren. Wir begleiten den Tag in unserem Liveticker.

Stuttgart - 60.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena. Und Platz für bis zu 60.000 auf dem Cannstatter Wasen beim Public Viewing. Rund um das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen die Würzburger Kickers werden in Stuttgart-Bad Cannstatt am Sonntag Scharen von Fans unterwegs sein. Ob es so viele werden, wie am 19. Mai 2007, als der VfB Deutscher Meister wurde und 250.000 Menschen in der Stadt waren, ist aber fraglich.

Egal, was am Sonntag rund um den VfB Stuttgart passiert, wir begleiten den Tag mit zahlreichen Redakteuren. Hier gibt es alle Informationen in unserem Liveticker.