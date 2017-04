VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC Kevin Großkreutz mit emotionalem Derby-Posting

Von mrz 07. April 2017 - 15:18 Uhr

Kevin Großkreutz ist nicht mehr Spieler beim VfB Stuttgart. Ganz loslassen kann er vor dem Derby gegen den Karlsruher SC aber nicht.Foto: Pressefoto Baumann

Lange hat Kevin Großkreutz nach seiner Suspendierung beim VfB Stuttgart geschwiegen. Vor dem Derby gegen den Karlsruher SC wendet er sich mit einer emotionalen Ansprache an die Mannschaft.

Stuttgart - Alles nur Zufall? Oder besteht doch ein direkter Zusammenhang? Seit Kevin Großkreutz beim VfB Stuttgart wegen diverser Zwischenfälle suspendiert wurde, hat der damalige Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga kein Spiel mehr gewonnen. Fünf Partien sind seitdem vergangenen. Der VfB spielte viermal Unentschieden und verlor bei der SpVgg Greuther Fürth.

Kein Wunder also, dass das Thema in diesen Tagen vermehrt hochkocht. VfB-Trainer Hannes Wolf wurde am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Derby gegen den Karlsruher SC dazu befragt und sagte: „Es ist so passiert. Und wir können es nicht mehr ändern.“

Von Kevin Großkreutz selbst, hat man seit den Vorfällen vom Winter nicht viel gehört. Jetzt meldet sich der Weltmeister von 2014 in einem emotionalen Beitrag bei Instagram zu Wort und drückt dem VfB seine volle Unterstützung aus: „Für die Stadt und die Region ist es das wichtigste Spiel - denkt an das geile Gefühl vom Hinspiel.“