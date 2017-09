VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg Holger Badstuber und Daniel Ginczek kehren zurück

Holger Badstuber (links) und Daniel Ginczek kehren beim VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg ins Team zurück. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart um seinen Trainer Hannes Wolf kann gegen den FC Augsburg wieder auf Holger Badstuber und Daniel Ginczek zurückgreifen. Ein anderer Spieler ist fraglich.

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart herrscht vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) große Erleichterung. Nachdem Holger Badstuber und Daniel Ginczek zuletzt ausgefallen waren, kehren die beiden nun in die Mannschaft zurück und könnten schon von Anfang an spielen.

Von den zuletzt neun Ausfällen gegen Borussia Mönchengladbach kehren damit zwei Akteure zurück. Bei Chadrac Akolo ist derzeit noch fraglich, ob er gegen den FC Augsburg dabei ist, wie Hannes Wolf am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte.