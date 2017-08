VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 Das müssen Fußballfans zur Anreise wissen

Von red/ps 25. August 2017 - 15:56 Uhr

Fußballfans müssen am Wochenende mit Verzögerungen bei der Anreise zum VfB-Spiel rechnen. Foto: dpa

Am Samstag findet das erste Heimspiel des VfB Stuttgart der Saison statt. Fußballfans müssen bei der Anreise wegen Bauarbeiten zwischen Herrenberg und Böblingen mehr Zeit einplanen. Wir haben alle wichtigen Anreiseinfos.

Stuttgart - Am Samstag trägt der VfB Stuttgart sein erstes Heimspiel der Saison gegen den FSV Mainz 05 aus. Fußballfans müssen bei der Anreise ins Stadion mehr Zeit einplanen. Am Montag teilte die Deutsche Bahn mit, dass die Strecke zwischen Böblingen und Herrenberg am 26. und 27. August komplett gesperrt sein werde.

Mehr zum Thema

Die Züge des Regional- und Fernverkehrs und die S-Bahnen werden durch Busse ersetzt. Zusätzlich zum regulären Schienenersatzverkehr bringen acht weitere Busse die Fußballfans Richtung Stadion und nach dem Spiel wieder zurück. Fußballfans, die entlang der Gäubahn von Singen nach Stuttgart starten, sollten daher für die Fahrt zum Stadion mehr Zeit einplanen. Die S-Bahnen fahren vor und nach dem Spiel in dichterem Takt, um Platz für die erhöhte Zahl an Fahrgästen aus den Bussen zu schaffen. Trotz zusätzlicher Ersatzbusse gibt es laut Bahn aber nur eine begrenzte Zahl an Plätzen.

Kombiticket gilt schon am Vormittag

„Aufgrund der Streckensperrung zwischen Böblingen und Herrenberg, gilt das Kombiticket am Samstag schon am Vormittag“, berichtet Werner Graf, Polizeipressesprecher der Deutschen Bahn. Damit ist die übliche Drei-Stunden-Grenze aufgehoben. Das Kombiticket gilt nicht nur als Eintrittskarte zum Spiel, sondern auch als Ticket in allen VVS-Verkehrsmitteln. „Wir hoffen, dass die Fußballfans schon früher anreisen und sich so besser verteilen“, sagt Graf.

In Stuttgart bringt die Stadtbahn der Linie U11 die Fans ins Stadion. Ab 13.12 Uhr fährt sie in regelmäßigen Abständen vom Charlottenplatz über den Stuttgarter Hauptbahnhof bis zum Stadion. Nach Spielende verkehrt sie ebenfalls.

Autofahrer sollen die ausgewiesenen Parkplätze rund um den Cannstatter Wasen nutzen.

Die Polizei Böblingen rechnet mit einem reibungslosen Ablauf. „Die Streckensperrung ist schon länger bekannt, daher gehen wir davon aus, dass die Fans teilweise auch auf andere Verkehrsmittel umsteigen werden“, sagt Peter Wiedenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.