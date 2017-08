VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 Der VfB startet mit Badstuber und Aogo in der Startelf

Von red 26. August 2017 - 14:47 Uhr

Beim VfB Stuttgart steht das erste Heimspiel der Saison gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Mit dieser Startelf will Coach Hannes Wolf den ersten Sieg der Saison einfahren.





Stuttgart - In seinem ersten Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 will der VfB Stuttgart die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Damit es mit einem Sieg gegen die Mainzer klappt, setzt VfB-Coach Hannes Wolf auf einige Überraschungen in der Startelf.

So feiern bei der Partie am Samstag zwei VfB-Neuzugänge Premiere in der Startelf. Erstmals laufen Innenverteidiger Holger Badstuber und Linksverteidiger Dennis Aogo von Beginn an für den Verein mit dem roten Brustring auf.

Vermutlich wird Coach Wolf auf eine Dreierkette – bestehend aus Marcin Kaminski, Timo Baumgartl und Holger Badstuber setzen. Etwas nach vorne gerückt spielen dann Benjamin Pavard und Dennis Aogo.

Die Offensive galt beim VfB Stuttgart vor der Saison eigentlich als Prunkstück. Doch seit dem Ausfall von Daniel Ginczek fehlt ein entscheidendes Puzzle-Stück von Trainer Hannes Wolf. Umso überraschender kommt da die Nicht-Nominierung von Anastasios Donis für das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Zumal aus sportlichen Gründen, wie der VfB Stuttgart gegenüber unserer Redaktion bestätigt hatte. Donis ist also weder verletzt oder angeschlagen.

