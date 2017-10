VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln Mit dieser Aufstellung startet Hannes Wolf

13. Oktober 2017

Der VfB Stuttgart spielt am Freitagabend gegen den 1. FC Köln. Hier erfahren Sie, mit welcher Startelf VfB-Trainer Hannes Wolf in der Mercedes-Benz-Arena antritt.





Stuttgart - VfB-Trainer Hannes Wolf setzt im wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/Liveticker) auf eine sehr defensive Ausrichtung und wieder mit Simon Terodde im Sturm. Daniel Ginczek, der zuletzt in Frankfurt den Vorzug bekommen hatte, sitzt auf der Bank.

Eine Veränderung steht auch in der Defensive an: Andreas Beck, der seit seinem Wechsel Ende August jedes Mal in der Startformation gestanden hatte, muss zunächst von draußen zusehen. An seiner Stelle rückt wohl Benjamin Pavard auf die Position des Rechtsverteidigers.

Der wiedergenesene Emiliano Insua steht gegen den FC erstmals in dieser Saison wieder im Kader; Dennis Aogo konnte er aber nicht aus der Startelf verdrängen. Im Angriff setzt Wolf neben Terodde auf Anastasios Donis und Josip Brekalo.

