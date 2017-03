VfB Stuttgart gegen Bochum Hannes Wolf warnt vor den Stärken des VfL

Von red/dpa 09. März 2017 - 12:27 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf ist gebürtiger Bochumer – am Freitag geht es für seine Mannschaft gegen den VfL. (Archivfoto)Foto: Pressefoto Baumann

Vor der Partie gegen den VfL Bochum am Freitagabend stehen dem VfB so gut wie alle Ressourcen zur Verfügung. Trainer Hannes Wolf kündigte an, den Franzosen Pavard von Beginn an in die Abwehr zu stellen. Derweil warnt der gebürtige Bochumer vor den Stärken des VfL.

Stuttgart - Ohne personelle Probleme bestreitet Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart die Heimpartie gegen den VfL Bochum. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wird nur Innenverteidiger Marcin Kaminski nach seiner Gelb-Roten Karte beim 1:1 in Braunschweig gesperrt fehlen. Der Franzose Benjamin Pavard werde dafür von Beginn an in die Abwehr rücken, kündigte VfB-Trainer Hannes Wolf am Donnerstag an. „Benjamin soll sehr klar und möglichst fehlerfrei spielen, damit wir hinten wieder gut stehen“, sagte Wolf.

Der 35-Jährige ist gebürtiger Bochumer und feierte beim 1:1 in der Hinrunde in Bochum seinen Einstand als Fußball-Coach des VfB. „Es ist eine spannende Zeit. Es ist schon unglaublich, was man so erleben darf“, sagte Wolf. Der VfB ist für den früheren Dortmunder Jugendtrainer seine erste Station bei einer Profi-Mannschaft.

Wolf lobt Bochum

Zum kommenden Gegner findet der gebürtige Bochumer nur lobende Worte: „Bochum verteidigt sehr mannorientiert, viel Zeit am Ball werden wir nicht haben. Nach vorne haben sie Wucht und mit Mlapa eine richtige Kante, das wird eine Herausforderung. Wir wollen gut verteidigen, uns gut absichern und gut in den Räumen stehen. Wir werden überall Druck haben, müssen gut umschalten und unser Spiel gut entwickeln.“ Den VfL sieht Wolf als „sehr pressingstark und offensiv an.“

Beim Hinspiel waren 40 Freunde und Bekannte von Wolfs ehemaligem Verein Aplerbeck dabei. Wie viele gegen Bochum anreisen werden, will Wolf nicht verraten. „Ich antworte auf Nachrichten mittlerweile so inkonstant, ich glaube, es kommt keiner mehr.“

