VfB Stuttgart gegen Bielefeld Spieler in der Einzelkritik

Von Gregor Preiß 06. November 2016 - 16:17 Uhr

Drei Tore von Simon Terodde sichern dem VfB Stuttgart gegen Bielefeld den Sieg. Lesen Sie hier, wie sich die anderen VfB-Spieler in der Partie schlugen.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat gegen Arminia Bielefeld in einem eher schwachen Spiel Stärke gezeigt. Simon Terodde demonstrierte mit seinem Dreierpack, was in ihm steckt und führte die Schwaben klar zum 3:1-Sieg. Damit festigte das Team von Trainer Hannes Wolf seinen zweiten Tabellenplatz.

Wie sich die einzelnen Spieler des Stuttgarter Clubs in der Partie vor der Heimkulisse schlugen, lesen Sie in unserer Bilderstrecke.

Hier geht es zu unserem Liveticker zum Nachlesen.

Hier können Sie die VfB-Spieler bewerten.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga Nächstes Spiel lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle