VfB Stuttgart gegen Aue Wolf hat großen Respekt vor Aue und Tedesco

Von red/dpa/lsw 05. Mai 2017 - 15:03 Uhr

Trainer Hannes Wolf und sein VfB Stuttgart gehen hochkonzentriert in die Partie gegen Erzgebirge Aue.Foto: Pressefoto Baumann

Auf dem Papier scheint die Aufgabe für den VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Aue nicht die schwerste zu sein. Doch Trainer Hannes Wolf warnt eindringlich vor einem starken Gegner und seinem talentierten Coach.

Stuttgart - Vor dem Duell der beiden jüngsten Zweitliga-Trainer hat VfB-Coach Hannes Wolf den großen Respekt vor seinem Kollegen Domenico Tedesco und Erzgebirge Aue betont. „Die machen das top. Die haben, seit Domenico da ist, einen top Punkteschnitt und nur ein Spiel verloren. Das ist eine gute Mannschaft, die eine gute Phase hat und uns alles abverlangen wird“, sagte der 36-jährige Wolf über seinen fünf Jahre jüngeren Kollegen und dessen Team am Freitag.

Mehr zum Thema

Allerdings sei er auch „nicht bereit, sie bedingungslos gut zu reden. Wir sind auch gut und haben die Qualität hier am Sonntag zu gewinnen“, betonte Wolf vor dem Heimspiel in der wohl ausverkauften Mercedes-Benz Arena.

Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga kann gegen Aue zudem auf fast alle wichtigen Spieler zurückgreifen. Einzig der langzeitverletzte Carlos Mané fehlt. „Wir wissen um unsere Qualität und unsere Substanz hier im Heimspiel“, sagte Wolf. „Grundsätzlich haben wir die großartige Situation, dass wir eine top Bank haben - egal, wie rum wir es machen.“

Ob er im Vergleich zum hart erkämpften 3:2 in Nürnberg die Startelf verändern werde, wollte der VfB-Coach nicht verraten. Sicher ist nur, das Berkay Özcan in seinem letzten Jugendspiel der U19 am Samstag gegen den Nachwuchs des FC Augsburg dabei helfen soll, in der Bundesliga zu bleiben.