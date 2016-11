VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld Viel Strafraumpräsenz, aber wenig Verbindung

Von Jonas Bischofberger 07. November 2016 - 13:05 Uhr

Taktikblogger Jonas Bischofberger analysiert das VfB-Spiel gegen Arminia Bielefeld und zeigt auf,was schlussendlich zum Erfolg für die schwaben führte.



Stuttgart - Sowohl der VfB als auch Arminia Bielefeld boten über weite Phasen der ersten Halbzeit dröge Zweitligakost. Das lag zum einen daran, dass beide Kontrahenten mit eine passende Defensivstrategie parat hatten. Andererseits vermieden beide Teams aber auch allzu großes Risiko in ihren Angriffsbemühungen und konzentrierten sich jeweils auf vorhersehbare Flügelattacken.

Bielefeld zu eindimensional gegen Stuttgarts 4-1-4-1

Im Offensivspiel der Arminia war ein prägendes Merkmal, dass der Zehner Manuel Prietl weit auf die Seite auswich und versuchte, die Angriffe seiner Mannschaft dort voranzutreiben. Daraus ergaben sich bei Bielefeld immer wieder Überladungen, die sie aber oft zu linear ausspielen wollten. So konnte Stuttgarts Sechser Zimmermann einfach mit Prietl mitgehen und zusammen mit der herüberschiebenden Mannschaft diese Ansätze ersticken. Die Räume, die durch Zimmermanns Verschieben im Zentrum aufgingen, konnten die Bielefelder mit ihrer zu eindimensionalen Spielanlage kaum einmal nutzen.

Besser sah es bei der Arminia aus, wenn beispielsweise Mittelstürmer Klos sich in die Räume neben dem Stuttgarter Sechser fallen ließ und so Dynamiken anstieß. Interessant waren auch die wenigen Szenen, in denen die Außenverteidiger ein bisschen ins Zentrum einrückten und sich so dem Zugriff der Flügelspieler des VfB entzogen. Gerade letzteres Mittel nutzten sie aber viel zu selten. So funktionierte das solide, aber keinesfalls herausragende 4-1-4-1-Pressing des VfB gut. Kleinere Schwachpunkte, wie zum Beispiel die vertikalen Abstände oder die Räume zwischen Zimmermann und den Achtern konnte Bielefeld zunächst nicht aufdecken.

Der VfB mit viel Strafraumpräsenz, aber wenig Verbindung

Auf der anderen Seite zeigte sich der VfB in der ersten Halbzeit nur unwesentlich inspirierter als die Gäste. Erneut bestand der Ansatz darin, über eine direkte Spieleröffnung, die hoch positionierten Achter und Flügelspieler einzusetzen, während die Außenverteidiger zusammen mit dem Sechser tief blieben. Anders als in den bisherigen Spielen war jedoch, dass der VfB mit vielen Spielern den Strafraum besetzte und sehr stark auf Flanken spielte. Das hatte allerdings den Nachteil, dass die Bindung zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld teilweise ganz abriss und der Gegner in diesem Zwischenraum den Ball aufsammeln und Konter einleiten konnte.