VfB Stuttgart gegen 1860 München Maultasche oder Weißwurst?

Von Lisa Wazulin 04. April 2017 - 14:40 Uhr

Vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart gegen den TSV 1860 München am Mittwoch bitten wir schon einmal zum Duell: Welche Stadt hat die besseren Argumente?





München - Am Mittwoch tritt der VfB Stuttgart dem TSV 1860 München in der Allianz-Arena entgegen. Für das Auswärtsspiel des Zweitligisten haben sich mittlerweile tausende Stuttgart-Fans angekündigt. Bevor aber die beiden Vereine in München aufeinander treffen, haben wir vorab jenseits des Sports beide Städte miteinander verglichen – mit einem Augenzwinkern natürlich.

In unserem Duell „Stuttgarter versus München“ heißt es also: Wiesn gegen Wasen, Mercedes gegen BMW, Weißwürste gegen Maultaschen und die Fantastischen Vier gegen die Sportfreunde Stiller.