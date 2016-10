Ginczek und weitere VfB-Stimmen „Richtig froh, wieder dabei zu sein“

Von red/loj 22. Oktober 2016 - 09:48 Uhr

Ein furioser Start des VfB gegen 1860 München, die Rückkehr von Daniel Ginczek und eine Schwächephase, die Trainer Hannes Wolf gar nicht gefallen hat: Die Stimmen zum Spiel.





Stuttgart - Nach dem Debakel gegen Dynamo Dresden hat der VfB Stuttgart am Freitagabend gegen 1860 München Wiedergutmachung geleistet. Nach einer starken Phase in der ersten Halbzeit stand es früh 2:0 für den VfB, für München reichte es am Ende nur zum Anschlusstreffer.

Allerdings ist längst nicht alles Gold gewesen beim Auftritt der Roten in der Mercedes-Benz-Arena, wie auch der VfB-Trainer in den Stimmen zum Spiel, die der Verein auf seiner Homepage veröffentlicht hat, konstatiert. Lesen Sie die Stimmen zum Spiel in unserer Bildergalerie.

