VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg Terodde schnürt den Doppelpack

Von red 28. November 2016 - 20:49 Uhr

Der VfB empfängt am Montagabend den 1. FC Nürnberg. Terodde schießt die Schwaben früh in Führung.Foto: Bongarts

Liveticker aus der Stuttgarter Arena: Der VfB empfängt den Club aus Nürnberg. Unser Liveticker hält Sie auf dem Laufenden.

Stuttgart - Nachziehen lautet die Devise für den VfB Stuttgart am 14. Spieltag in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf bestreitet das Abendspiel (20.15 Uhr, Mercedes-Benz-Arena) gegen den 1. FC Nürnberg und muss gewinnen, um an Spitzenreiter Eintracht Braunschweig dranzubleiben. Gleichzeitig würde ein Sieg auch ein Vier-Punkte-Polster auf Verfolger Hannover 96 bedeuten.

Stuttgarts Trainer muss weiterhin auf Tobias Werner verzichten (Reha nach Schambeinentzündung), Daniel Ginczek hat es zudem nicht in den Kader geschafft, er wird weiter behutsam aufgebaut. Dafür ist Hajime Hosogai erstmals seit Wochen wieder im Kader. Sebastian Rose vom VfB-Blog vertikalpass.de ist im Stadion, begleitet die Partie intensiv und hält Sie mit unserem Liveticker auf dem Laufenden.