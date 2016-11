VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg Die Roten weiter ohne Werner und Ginczek

Von red/dpa 25. November 2016 - 16:06 Uhr

Daniel Ginczek plagen weiterhin Verletzungsprobleme.Foto: Getty

Den VfB Stuttgart plagen vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg weiterhin Verletzungssorgen. Eine Säule der Mannschaft kehrt indes aufs Spielfeld zurück.

Stuttgart - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter auf Tobias Werner und wohl auch auf Daniel Ginczek verzichten. Mittelfeldspieler Werner sei nach einer längeren Pause wegen Adduktorenproblemen noch nicht so weit, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag. Bei Angreifer Ginczek könne er sich nach muskulären Problemen einen Einsatz am Montag (20.15 Uhr/Sky und Sport1) gegen dessen Ex-Verein noch nicht vorstellen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier die Pressekonferenz im Liveticker nach.

Rechtsverteidiger Kevin Großkreutz steht nach abgesessener Gelbsperre dagegen wieder im Kader des VfB, der gegen den seit sieben Spielen ungeschlagenen „Club“ den fünften Heimsieg in Serie anstrebt. Mittelfeldspieler Hajime Hosogai (Zehenbruch) ist wieder fit.