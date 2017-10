VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Einsatz von Chadrac Akolo fraglich

Von red/dpa 11. Oktober 2017 - 15:16 Uhr

Beim Spiel Stuttgart vs. VfL Wolfsburg hatte Chadrac Akolo das 1:0 geschossen. Foto: Pressefoto Baumann

Gegen den 1. FC Köln steht der VfB-Verteidiger Emiliano Insua erstmals wieder im Kader. Fraglich ist hingegen Offensivspiele Chadrac Akolo

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Kellerduell mit dem sieglosen Schlusslicht 1. FC Köln wieder auf Emiliano Insua zurückgreifen. Der argentinische Linksverteidiger steht am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) nach einer Risswunde im Oberschenkel, die er in der Saisonvorbereitung erlitt, erstmals wieder im Kader. Das sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Mittwoch.

Hier gibt es den Liveticker zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Köln zum Nachlesen.

Fraglich sei hingegen Offensivspiele Chadrac Akolo, der nach einer Erkältung erst am Donnerstag ins Training zurückkehre. Zudem fehlen weiter mehrere Langzeitverletzte, dazu gehört Kapitän Christian Gentner (Aufbautraining nach Kopfverletzungen).

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg steht der Aufsteiger gegen Köln unter Druck. „Ich habe in den letzten Jahren vor einem Spiel nicht ansatzweise solche Bauchschmerzen gehabt wie vor dem FC-Spiel, weil die Bedeutung für beide Clubs außergewöhnlich hoch ist“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke unserer Zeitung. Bei einer weiteren Niederlage droht den Stuttgartern der Sturz in die Abstiegszone.