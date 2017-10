Liveticker von der PK des VfB Stuttgart zum Nachlesen Insua ist für Wolf eine Option

Von kap 11. Oktober 2017 - 14:04 Uhr

VfB-Coach Hannes Wolf stellte sich am Mittwoch den Fragen der Medienvertreter. Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart empfängt am Freitagabend den 1. FC Köln. Trainer Hannes Wolf äußert sich am Mittwoch zur Situation bei den Roten. Hier gibt es den Liveticker von der Pressekonferenz zum Nachlesen.

Stuttgart - In der ersten Partie nach der Länderspielpause empfängt der VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30Uhr/Eurosport Player) den 1. FC Köln in der Mercedes-Benz-Arena.

Beide Teams haben ihre Spiele vor der Länderspielpause jeweils mit 1:2 verloren. Die Stuttgarter mussten in Frankfurt eine Niederlage einstecken, die Kölner daheim gegen Leipzig. Der VfB will seine Heimserie (drei Spiele – zwei Siege, ein Unentschieden) gegen den Tabellenletzten aus Köln fortsetzen.

Vor der Partie sprach Trainer Hannes Wolf in einer Pressekonferenz und äußerte sich zur Lage bei den Roten. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen: