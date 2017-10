VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Kölner Feldvorteile in der Anfangsphase

Von red 13. Oktober 2017 - 20:52 Uhr

Beim Heimspiel will der VfB drei Punkte gegen Köln zu Hause behalten. Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart spielt am Freitagabend gegen den 1. FC Köln. Wie sich das Team von Trainer Hannes Wolf gegen die Geißböcke schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend in der Mercedes-Benz-Arena auf den 1. FC Köln trifft, gilt es für das Team von Trainer Hannes Wolf wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Nach dem 0:0 gegen Augsburg und dem 1:2 in Frankfurt sollte gegen die Geißböcke mal wieder ein Dreier her. Doch gegen Köln ist Vorsicht geboten: Der Tabellenletzte gilt als Angstgegner der Schwaben, zuletzt konnte der VfB 1996 zu Hause gegen Köln gewinnen. Außerdem steht das Team von Peter Stöger mit einem Punkt aus sieben Spielen quasi mit dem Rücken zur Wand und wird dementsprechend motiviert auftreten.

Wie sich der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.