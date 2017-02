VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern VfB setzt Siegesserie fort

Von red/dpa 26. Februar 2017 - 14:20 Uhr

Der VfB Stuttgart ist weiter voll auf Kurs Bundesliga. Das 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern war der fünfte Sieg in Serie. Den Vorsprung an der Tabellenspitze bauten die Schwaben auf fünf Punkte aus. Auch Stürmer Terodde ist jetzt in einer Bestenliste ganz vorne.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat den Ausrutscher von Hannover 96 ausgenutzt und seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Einen Tag nach dem Remis der Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld bezwangen die Schwaben den 1. FC Kaiserslautern verdient 2:0 (0:0). Torjäger Simon Terodde (58. Minute) und Berkay Özcan (88.) erzielten am Sonntag die Treffer für die spielbestimmenden Gastgeber.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Der Vorsprung der Stuttgarter auf den ersten Verfolger Hannover wuchs nach dem fünften Sieg in Serie auf fünf Punkte. Kaiserslautern verlor erstmals nach drei Partien ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Norbert Meier rutschte auf Rang 13 ab.

„Simon hat sich in der ersten Halbzeit die Nase gebrochen. Eigentlich ein Scheiß-Tag“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf dem TV-Sender Sky. „Aber, dass er das Tor macht, ist sensationell. Simon ist fantastisch.“ Terodde sagte nach seinem 15. Saisontor: „Der Schädel brummt ein bisschen. Das nehme ich aber gern in Kauf.“ Gegen Eintracht Braunschweig müsse er womöglich mit einer Maske spielen.

Vor 52 100 Zuschauern zeigten die Stuttgarter lange keine überzeugende Partie. In der ersten Halbzeit kontrollierte der Gastgeber das Geschehen und hatte mehr vom Spiel, fand in der starken Defensive der Pfälzer aber keine Lücken. Zu unpräzise waren einige Pässe. Vorne fehlten Ideen. Chancen sprangen so kaum heraus.

Nach dem Wechsel änderte sich wenig

Für den angeschlagenen Kevin Großkreutz hatte VfB-Trainer Hannes Wolf den einstigen Lautern-Profi Jean Zimmer auf der rechten Abwehrseite eingesetzt. Zudem ließ der Coach Julian Green zunächst auf der Bank, Wolfsburg-Leihgabe Josip Brekalo feierte sein Startelf-Debüt.

Der 18-Jährige fiel mit einem Abschluss nach Zusammenspiel mit Takuma Asano auf (31.), sein Schuss flog aber neben das Tor. Kurz vor der Halbzeit kam Asano nach einer Flanke von Carlos Mané nicht richtig mit dem Kopf an den Ball. Die mutiger werdenden Gäste wurden mit einem Konter gefährlich, Marlon Frey wurde aber geblockt (18.). Ein Freistoß aus rund 30 Metern von Sebastian Kerk strich vorbei (24.).

Nach dem Wechsel änderte sich wenig: Der Spitzenreiter spielte nach vorn. Dann erzielte Terodde das 1:0 und ist jetzt alleiniger Erster in der Torjägerliste. Eine Flanke von Emiliano Insua spitzelte der 28-Jährige ins Netz. Wolf wechselte Daniel Ginczek und Green für den Angriff ein. Beide verpassten es, für eine sichere Führung zu sorgen (80./83.). Lautern agierte in der Offensive weitgehend harmlos. Özcan legte dann nach Vorarbeit von Ginczek für Stuttgart nach.

