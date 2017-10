VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern Mit dieser Elf startet der VfB im DFB-Pokal

Von Heiko Hinrichsen 25. Oktober 2017 - 17:34 Uhr

Hannes Wolf hat seine Aufstellung für das Spiel gegen Kaiserslautern bekannt gegeben. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat seine Aufstellung für das DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Kaiserlautern. Nach dem Spiel gegen RB Leipzig gibt es einige Änderungen.

Kaiserslautern - Es hat einer Menge Glück bedurft, ehe der VfB Stuttgart die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht hatte. Doch letztlich behielten die Mannen von Trainer Hannes Wolf in Runde eins beim Regionalligisten Energie Cottbus im Elfmeterschießen mit 4:3 die Oberhand, weil ein Cottbuser den Pfosten traf und ein weiterer neben das Tor schoss.

An diesem Mittwochabend (Anpfiff ist um 18.30 Uhr) tritt der VfB nun in Pokalrunde zwei beim 1. FC Kaiserslautern auf dem legendären Betzenberg an. Beim Tabellenletzten der zweiten Liga erhält Daniel Ginczek eine Chance von Beginn an. Simon Terodde nimmt derweil vorerst auf der Bank Platz.

Die Startaufstellung des VfB in Kaiserslautern: Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Badstuber, Insua – Ascacibar, Burnic – Akolo, Asano – Ginczek.