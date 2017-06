VfB Stuttgart gastiert bei Hertha BSC Das sagen die VfB-Verantwortlichen zum Saisonauftakt

Von red 29. Juni 2017 - 12:56 Uhr

Die erste Partie der Bundesliga-Saison 2017/18 führt den VfB Stuttgart in die Hauptstadt. Was die VfB-Verantwortlichen zum Auftaktspiel in Berlin bei Hertha BSC sagen, lesen Sie hier.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Nun ist es raus: Der VfB Stuttgart startet mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC in die 55. Bundesliga-Saison 2017/18.

Mehr zum Thema

Hier geht es zu unserem großen VfB-Transferticker!

Die Verantwortlichen der Schwaben zeigen sich zufrieden, sind sich allerdings auch der großen Herausforderung bewusst. „Wir empfinden eine riesige Vorfreude auf die Bundesliga. Hertha BSC auswärts ist gleich eine große Herausforderung“, kommentiert Sportchef Jan Schindelmeiser den Bundesliga-Auftakt für den VfB. Trainer Hannes Wolf ergänzt: „Wir wissen jetzt konkret, auf welchen Gegner wir uns vorbereiten. Wir werden alles geben, um gut gerüstet ins erste Spiel zu gehen.“