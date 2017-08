VfB Stuttgart Fans kritisieren DFB bei Karawane zum Stadion

Von red/jbr/pma 26. August 2017 - 14:13 Uhr

Vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 sind die Fans des VfB Stuttgart in einer Karawane zum Stadion gezogen. Mit Protestrufen kritisierten die Anhänger die Politik des DFB.





Stuttgart - Mit Protestrufen gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sind Tausende von Fans des VfB Stuttgart am Samstagnachmittag durch Bad Cannstatt gezogen. Die Anhänger des Bundesligisten kritisierten auf ihrem Marsch zum Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 unter anderem die Kommerzialisierung des Sports.

Die Fans waren ganz in weiß gekleidet, schwenkten Fanen und zündeten Pyrotechnik. In den Gesängen machten sie ihre Abneigung gegenüber der Politik des DFB deutlich. Dabei geht es vor allem um die umstrittene Lizenzvergabe an die TV-Sender und die Verteilung der Spielzeiten rund um das Wochenende.

Mitglieder des Commando Cannstatt hatten die Karawane unter dem Motto „Alle in weiß“ organisiert. Gegen Mainz bestreitet der VfB Stuttgart in dieser Saison sein erstes Heimspiel nach einem Jahr in der zweiten Liga. Im Mai 2016 hatte der VfB gegen Mainz mit 1:3 verloren und war daraufhin nicht mehr vor dem Abstieg zu retten.