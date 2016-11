VfB-Stuttgart-Fans in Berlin Auf der Spree von Mitte nach Köpenick

Von pma 22. November 2016 - 12:28 Uhr

Einige Fans des VfB Stuttgart sind auf ganz besondere Weise nach Köpenick zum Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin angereist. Wir waren dabei. Und haben die Bilder.





Berlin - Bahnhof Jannowitzbrücke, Berlin Mitte. Sonntagmorgen, kurz nach 9 Uhr. Es ist frisch, der Himmel ist stahlblau, die Sonne scheint. In manchen Gesichtern der anwesenden VfB-Fans lässt sich ablesen, dass die vergangene Nacht gewisse Spuren hinterlassen hat. Dennoch ist auch die Vorfreude sichtbar. Das Spiel des VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin steht an, das Stadion an der Alten Försterei gilt als eines der stimmungsvollsten in der 2. Bundesliga.

Mit der "Babelsberg" die Spree entlang

Da kann man die Anreise schon einmal etwas individueller gestalten, dachten sich die Mitglieder der Cannstatter Kurve Berlin. Kurzerhand wurde eine Reederei gefunden, die noch einen Ausflugsdampfer von Mitte in den Heimathafen Köpenick zu überführen hatte. 100 VfB-Fans von sieben verschiedenen Fanclubs fanden auf der "Babelsberg" Platz und schipperten gemeinsam die Spree entlang Richtung Stadion. Vorbei an der pittoresken Brücke Warschauer Straße, dem Club Watergate, an den Überbleibseln der Berliner Mauer ging es nach Köpenick. Nach knapp zwei Stunden legte der Kahn in Köpenick an. Mit Polizeieskorte ging es dann ins Stadion.

