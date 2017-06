VfB Stuttgart Erster VfB-Gegner startet in die Vorbereitung

Von dip 25. Juni 2017 - 18:25 Uhr

Entspanntes Trainerteam des VfB Stuttgart: Aber schon bald geht es für Hannes Wolf (re.) und Miguel Moreira wieder zur Sache. Foto: Baumann

Die Profis des VfB Stuttgart dürfen noch eine Woche lang die Beine hochlegen. Am 3. Juli startet die Vorbereitung. Ein Konkurrent legt schon viel früher los.

Stuttgart - Eine Woche noch – dann hat das Lotterleben für die Profis des VfB Stuttgart ein Ende. Am 3. Juli bittet Trainer Hannes Wolf seine Mannschaft zu den obligatorischen Leistungstests, dann startet die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison, die am 18. August beginnt. Mit diesem Datum zum Auftakt ist der VfB in guter Gesellschaft: Gleich sieben weitere Bundesligisten haben sich diesen Tag für den Aufgalopp ausgesucht. Doch es gibt auch einen Frühstarter.

Bereits an diesem Montag startet ein VfB-Konkurrent in die Vorbereitung: Mitaufsteiger Hannover 96. „Fünf Wochen reichen aus“, sagte Trainer André Breitenreiter zum Urlaub der Profis, „wir sind die Ersten, und ich freue mich, dass es losgeht.“ Als letzter Verein steigt Borussia Dortmund ein (7. Juli).

Die Bundesligaclubs und ihr Trainingsauftakt:

26. Juni: Hannover 96

1. Juli: FC Bayern, Eintracht Frankfurt

2. Juli: Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach

3. Juli: VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim, Hertha BSC, SC Freiburg, 1. FC Köln, FC Schalke 04, FSV Mainz 05, VfL Wolfsburg

4. Juli: FC Augsburg

5. Juli: Bayer Leverkusen, RB Leipzig

6. Juli: Hamburger SV

7. Juli: Borussia Dortmund