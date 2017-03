VfB Stuttgart empfängt Dresden Auf dieser Strecke findet der Marsch der Dynamo-Fans statt

Die Fans von Dynamo Dresden laufen die letzten Kilometer zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart.Foto: dpa-Zentralbild

Die Fans von Dynamo Dresden planen am Sonntag vor dem Spiel beim VfB Stuttgart einen groß angelegten Fanmarsch hin zur Mercedes-Benz-Arena. Wir zeigen, welche Strecke die Fans laufen wollen.

Stuttgart - 1,9 Kilometer ist die Strecke lange. Mehrere Wasserwerfer stehen bereit. Der geplante Fanmarsch der Anhänger von Dynamo Dresden zum Spiel beim VfB Stuttgart (13.30 Uhr, hier gibt es alle Informationen zum Spiel) wird zu einem Großereignis für alle Beteiligten.

Treffpunkt der Dynamo-Fans ist am Sonntag um 10 Uhr am Großmarkt in Stuttgart-Wangen. Später geht es über eine Neckarbrücke hin zur Mercedes-Benz-Arena.

In unserer beigefügten Grafik zeigen wir, welche Strecke die Dynamo-Fans laufen werden. Allen anderen empfiehlt die Stuttgarter Polizei, das Geschehen weiträumig zu umfahren oder zu umgehen.