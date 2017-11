Keito Nakamura VfB Stuttgart testet japanischen Nachwuchsspieler

Von Gregor Preiß 18. November 2017 - 14:59 Uhr

Zeigen Interesse am japanischen Spieler Keito Nakamura: VfB-Trainer Hannes Wolf (links) und Sportvorstand Michael Reschke Foto: Pressefoto Baumann

Überraschungsgast beim Samstags-Training: Keito Nakamura spielte bei Hannes Wolf vor. Der 17-Jährige Japaner gilt als vielversprechendes Talent – seine Zukunft liegt womöglich beim VfB Stuttgart.

Stuttgart - Die Fans, die den Helden vom Vorabend nach dem 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund beim Auslaufen zusahen, rieben sich verblüfft die Augen. Ein unbekanntes Gesicht mischte mit den Reservisten mit, das aus der Entfernung nur schemenhaft zu erkennen war. Die zahlreichen Beobachter aus Fernost, darunter Japan-Experte Guido Buchwald, wiesen schließlich die Fährte: Bei dem jungen Mann handelt es sich um Keito Nakamura, ein 17-jähriges Talent aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Der offensive Mittelfeldspieler trainiert auf Probe beim Bundesliga-Aufsteiger mit, der am Abend zuvor mit dem Sieg gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund einen großen Sprung aus der Abstiegszone gemacht hatte.

Noch gar nicht spielberechtigt

Nakamura, der in den vergangenen Tagen bereits bei der zweiten Mannschaft des VfB mitmischte, steht aktuell beim Amateurclub Mitsubishi Yowa unter Vertrag. Für sein Heimatland nahm er zuletzt an der U 17-WM in Indien teil. „Ein Riesentalent“, meint Guido Buchwald, der den VfB auf den flinken Rechtsfuß aufmerksam gemacht hat.

Trainer Hannes Wolf sprach von einem „guten Jungen“. Eine baldige Verpflichtung ist aber kein Thema, da der 17-Jährige wegen seines Alters in der Bundesliga noch gar nicht spielberechtigt wäre. Im kommenden Sommer könnte sich das aber ändern – dann wird Nakamura 18.